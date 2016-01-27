أسباب شعور مريض السكر بالصداع

أسباب الصداع عند مريض السكر

ارتفاع السكر ليس السبب الوحيد للصداع لدى مريض السكر

أهمية الذهاب للطبيب فى شعور مريض السكر بالصداع

يشتكى مريض السكر أحيانا من الشعور بالصداع، والذى تختلف أسبابه حسب نوع المشكلة الصحية التى يعانى منها، وهناك اعتقاد بأن سبب الصداع ارتفاع مستوى السكر فى الدم.> حول ذلك، قال الدكتور أحمد سعد الدين أستاذ الباطنة والسكر بطب المنيا "الصداع عرض عام يأتى لمرضى السكر وغير مرضى السكر، وتتعدد أسباب حدوثه لمريض السكر ومنها ارتفاع مستوى ضغط الدم فى حالة إذا كان مريض السكر يعانى من مشكلة صحية بضغط الدم".>واستكمل أستاذ السكر والباطنة "لا يشترط أن يكون شعور مريض السكر بالصداع بسبب ارتفاع مستوى السكر فى الدم، وقد يكون نتيجة أسباب مرضية أخرى يعانى منها مريض السكر، تسبب الصداع مثل مشاكل الغدة النخامية، وكذلك التوتر والقلق وسوء الحالة النفسية للمريض".>وتابع د.سعد الدين قائلا "يجب على مريض السكر فى حالة الشعور بالصداع بصورة متكررة ضرورة الذهاب للطبيب المعالج لتحديد سبب شعوره بالصداع المتكرر".

وأضاف أستاذ الباطنة والسكر قائلا "يجب على مريض السكر قياس مستوى السكر فى حالة شعوره بالصداع بصورة متكررة لمعرفة مستوى السكر فى الدم".