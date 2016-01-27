بالصور.. "مرور الجيزة" تتحدى الأمطار وترفع 12 سيارة متروكة بشوراع المحافظة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، وبإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، مكافحة الظواهر السلبية بالشارع مثل السيارات المتروكة والمهملة التى تتواجد بالطرق وتتسبب فى زحامات مرورية على الرغم من هطول الأمطار، وكذلك الأمر تستخدم فى الأعمال الإرهابية.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن الإدارة شنت حملة مرورية على السيارات المتروكة بالتنسيق مع قطاع حى جنوب المحافظة برئاسة العميد عادل إسماعيل مدير إدارة الجيزة والمنيب، والتى قد تستغل فى أى أعمال إرهابية بهدف إزالتها من الشوارع، وتم رفع 12 سيارة متروكة بشارع البحر الأعظم.

وأضاف المصدر، أن جميع الحملات مستمرة لإزالة أى سيارات متروكة، وتقوم إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر، بتدعيم وتعزيز الحملة بالمعدات والأوناش اللازمة، لرفع ونقل تلك السيارات للمكان المخصص لها بهدف إحداث أكبر قدر من السيولة المرورية، وملاحظة حركة السيارات بالمحاور والميادين.



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