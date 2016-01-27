أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. "مرور الجيزة" تتحدى الأمطار وترفع 12 سيارة متروكة بشوراع المحافظة

Google+ Print
تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، وبإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، مكافحة الظواهر السلبية بالشارع مثل السيارات المتروكة والمهملة التى تتواجد بالطرق وتتسبب فى زحامات مرورية على الرغم من هطول الأمطار، وكذلك الأمر تستخدم فى الأعمال الإرهابية.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن الإدارة شنت حملة مرورية على السيارات المتروكة بالتنسيق مع قطاع حى جنوب المحافظة برئاسة العميد عادل إسماعيل مدير إدارة الجيزة والمنيب، والتى قد تستغل فى أى أعمال إرهابية بهدف إزالتها من الشوارع، وتم رفع 12 سيارة متروكة بشارع البحر الأعظم.

وأضاف المصدر، أن جميع الحملات مستمرة لإزالة أى سيارات متروكة، وتقوم إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر، بتدعيم وتعزيز الحملة بالمعدات والأوناش اللازمة، لرفع ونقل تلك السيارات للمكان المخصص لها بهدف إحداث أكبر قدر من السيولة المرورية، وملاحظة حركة السيارات بالمحاور والميادين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365