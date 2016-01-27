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مع البرودة الشديدة.. لو أطرافك بتورم اعرف طرق الوقاية والعلاج السريع

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مع البرودة الشديدة.. لو أطرافك بتورم اعرف طرق الوقاية والعلاج السريع مع البرودة الشديدة.. لو أطرافك بتورم اعرف طرق الوقاية والعلاج السريع
تورم الأطراف من الأعراض الشائعة لدى البعض فى فصل الشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

وفى هذا السياق، أوضح أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية الدكتور محمد لطفى الساعى، أسباب الإصابة بتورم الأطراف المصاحبة لانخفاض الأطراف، قائلا "إن الدورة الدموية الدقيقة فى جلد المصابين بهذا المرض غير قادرة على مجاراة البرودة الشديدة فى فصل الشتاء"، مشيرا إلى أنه قد يرجع ذلك أيضا إلى اضطراب فى إفرازات الغدد الصماء أو إلى الضعف العام عند المريض، والذى يؤثر على الدورة الدموية فى الأطراف.

وأكد الدكتور محمد لطفى الساعى، أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، والذى يعرف علميًا باسم "ظاهرة رينود" ويعرف لدى العامة بلسعة البرد.

عن طرق الوقاية التى يفضل للمرضى اتباعها للحد من أعراض هذا المرض، نصح استشارى الأمراض الجلدية، باتباع النصائح التالية وهى:


>- يجب على المعرضين للإصابة بتلك الحالة أن يدفئوا أطرافهم بالملابس الصوفية والجوارب والقفازات، ويتجنبوا تعرض أطرافهم لبرودة الجو .
>- الاغتسال بالماء الدافئ المائل إلى السخونة.
> - تعاطى المقويات العامة والفيتامينات.
>- ممارسة الرياضة بصورة دورية لتحسين عمل الدورة الدموية بالجسم.
> - التعرض للشمس والهواء النقى .

أما عن الوسائل العلاجية المتبعة للقضاء على تلك الحالة، فأشار الدكتور محمد الساعى إلى الوسائل الآتية:


>- تعاطى جرعات من الكالسيوم مع فيتامينات (د) و (ج) و(ك) وكذلك حمض النيكوتينيك.
>- بعض الحالات قد تستفيد من الأشعة فوق البنفسجية فى العلاج.
>- يدهن جلد المصاب بمحلول "الاكتبول" المذاب فى الماء أو الكالامينا بنسبة ٥٠%، وبعد تجفيف الجلد بهذا المحلول ترش عليه بوردة عادية، ثم يلف الجزء المصاب بعد ذلك بالقطن، ويلبس قفازا أو جوربا من الصوف.
>- يمكن علاج التقيحات والتقرحات التى تظهر فى الحالات الشديدة بالحمامات الفاترة المطهرة، مثل حمامات "برمنجنات البوتاسيوم" ومراهم المضاد الحيوى الموضعية.

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