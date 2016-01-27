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دراسة تكشف: يمكن تشخيص أعراض الزهايمر قبل 20 عاما من الإصابة بالمرض

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دراسة تكشف: يمكن تشخيص أعراض الزهايمر قبل 20 عاما من الإصابة بالمرض دراسة تكشف: يمكن تشخيص أعراض الزهايمر قبل 20 عاما من الإصابة بالمرض
أظهرت دراسة سويدية حديثة من معهد كارولينسكا الطبى، أن أعراض مرض الزهايمر من الممكن أن يتم اكتشافها قبل الإصابة بالمرض بـ 20 عاما.

وذكر راديو السويد اليوم الأربعاء، أن الباحثين يأملون فى أن يساهم هذا الاكتشاف فى تحسين علاج المرض، حيث تظهر بوادر التهابات فى الدماغ، وعبر مراقبتها يستطيع الباحثون التصدى للمرض فى الوقت المناسب.

ولفت البحث السويدى الجديد إلى وجود نوع من الخلايا الدماغية يطلق عليها اسم "استروسيت"، وتصاب تلك الخلايا بالالتهابات قبل سنوات من ظهور الزهايمر بشكل واضح، لذلك قد يستطيع الباحثون مستقبلا كشف المرض والاستعانة بالأدوية التى تقلل من تفشيه مع مرور السنوات.

ويعتبر مرض الزهايمر، أبرز أمراض الخرف فى السويد، حيث يعانى حوالى 100 ألف سويدى من المرض الذى تظهر عوارضه تدريجا، مثل صعوبة التذكر، التركيز، والتعبير. والسبب وراء الزهايمر هو موت الخلايا الدماغية، لكن من غير المعروف ما هى الأسباب وراء موت تلك الخلايا.

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مصر 365