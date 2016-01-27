أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة أمين مخزن مستشفى المنيا الجامعى للتحقيق لاستبدال الأجهزة بطوب

Google+ Print
إحالة أمين مخزن مستشفى المنيا الجامعى للتحقيق لاستبدال الأجهزة بطوب إحالة أمين مخزن مستشفى المنيا الجامعى للتحقيق لاستبدال الأجهزة بطوب
قرر الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا إحالة أمين المخزن بمستشفى المنيا الجامعى فى واقعة استبدال الطوب الأحمر بديلا عن الأجهزة الطبية إلى التحقيق.

وكشف الدكتور أبو المجد أن الكرتونة التى تم تصويرها بداخلها طوب أحمر لم تكن بداخل المخزن، وهذا ما أكدته اللجنة التى تم تشكيلها للفحص، مؤكدا أن هناك تحقيقات موسعة فى الموضوع، ولن يفلت أحد من العقاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك يدا تحاول الإساءة للدور الذى تقوم به المستشفى وإدارة الجامعة فى خدمة المجتمع والمواطن.

كانت مستشفى الجامعة بالمنيا قد شهدت واقعة استبدال كبسولات خاصة بمستشفى جامعة المنيا بطوب أحمر.


>- لجنة فرز الأجهزة الطبية بمستشفى جامعة المنيا تعثر على طوب بدلا من الأجهزة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365