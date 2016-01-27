إحالة أمين مخزن مستشفى المنيا الجامعى للتحقيق لاستبدال الأجهزة بطوب

قرر الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا إحالة أمين المخزن بمستشفى المنيا الجامعى فى واقعة استبدال الطوب الأحمر بديلا عن الأجهزة الطبية إلى التحقيق.

وكشف الدكتور أبو المجد أن الكرتونة التى تم تصويرها بداخلها طوب أحمر لم تكن بداخل المخزن، وهذا ما أكدته اللجنة التى تم تشكيلها للفحص، مؤكدا أن هناك تحقيقات موسعة فى الموضوع، ولن يفلت أحد من العقاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك يدا تحاول الإساءة للدور الذى تقوم به المستشفى وإدارة الجامعة فى خدمة المجتمع والمواطن.

كانت مستشفى الجامعة بالمنيا قد شهدت واقعة استبدال كبسولات خاصة بمستشفى جامعة المنيا بطوب أحمر.

- لجنة فرز الأجهزة الطبية بمستشفى جامعة المنيا تعثر على طوب بدلا من الأجهزة

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