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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين سجن طنطا العمومى ويشرف على حملة مرورية

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، يرافقه العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق، خدمات تأمين سجن طنطا العمومى، للوقوف على مدى استعداداتها لمواجهة أى ظرف طارئ ومتابعة مأموريات تسليم وتسلم المساجين بالسجن ومدى جدية الخدمات المعينة لتأمين وترحيل المساجين.

كما أشرف مدير الأمن على الحملة المرورية بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، وتفقد الأنفاق، وشدد على عدم تراكم مياه الأمطار بها، للتسهيل على سير المواطنين والسيارات، ووجه العميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية بسرعة تحرك ضباط وقوات الإدارة بسيارات الإطفاء، لمتابعة جميع الأنفاق بالمدينة ورفع أى تراكم لمياه الأمطار بها.

كما وجه مدير أمن الغربية، الضابط والأفراد، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج عن القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كافة الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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