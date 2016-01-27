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مشادات بين نواب البرلمان وقيادات الكهرباء بالبحيرة لتقصيرهم فى حل المشاكل

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مشادات بين نواب البرلمان وقيادات الكهرباء بالبحيرة لتقصيرهم فى حل المشاكل مشادات بين نواب البرلمان وقيادات الكهرباء بالبحيرة لتقصيرهم فى حل المشاكل
اندلعت منذ قليل، مشادات عنيفة بين عدد من أعضاء مجلس النواب بالبحيرة، وعلى رأسهم النائب محمد عمارة نائب الدلنجات وعطية مسعود نائب وادى النطرون والنائبة سناء برغش نائبة دمنهور وقيادات رؤساء الشركات الخدمية بالمحافظة خاصة شركات المياه والكهرباء.

واتهم النواب قيادات شركات الكهرباء ومياه الشرب بالإهمال والتقصير فى التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم العالقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لحل مشاكل المواطنين، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وقيادات الجهات التنفيذية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين، مضيفا أن السلطة التشريعية الممثلة للشعب المصرى هى السند الحقيقى للجهات التنفيذية للقيام بعملها.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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