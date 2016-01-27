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إصابة 7 أشخاص إثر اعتداء إرهابى بقذائف صاروخية فى حلب

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إصابة 7 أشخاص إثر اعتداء إرهابى بقذائف صاروخية فى حلب إصابة 7 أشخاص إثر اعتداء إرهابى بقذائف صاروخية فى حلب

>أصيب 7 أشخاص بجروح إثر اعتداء إرهابى بقذائف صاروخية على حى العزيزية وشارع أوغاريت بحلب.
>ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء عن مصدر فى قيادة الشرطة قوله "إن التنظيمات المسلحة أطلقت أربع قذائف سقطت ثلاث منها على حى العزيزية بالقرب من مدرسة "المحبة"، فى حين سقطت الرابعة على شارع أوغاريت، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى "الرازى".

جدير بالذكر أنه ينتشر فى عدد من أحياء مدينة حلب مسلحو ما يسمى بـ"جيش المجاهدين" و"لواء شهداء بدر" و"لواء الإسلام" و"حركة أحرار الشام"، حيث يستهدفون المواطنين فى الأحياء السكنية بالقذائف.
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