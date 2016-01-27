مسئول أمن ليبى ينفى إغلاق منفذ رأس أجدير الحدودى بين ليبيا وتونس

> نفى آمر النقطة الحدودية الليبية بمنفذ رأس أجدير محمد جرافة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى حول إغلاق معبر رأس أجدير الحدودى بين ليبيا وتونس.

وقال جرافة - فى تصريح له اليوم الأربعاء- "إن الحركة المرورية عبر المنفذ تشهد حالة طبيعية جدا بين البلدين"، وأضاف أن السلطات التونسية بسبب فرضها حظر التجوال على مواطنيها، فإن المنفذ يشهد هدوءا لعدة ساعات فقط، لافتا إلى أن ساعات الحظر تبدأ من العاشرة مساء وحتى الخامسة فجر اليوم الثانى.

يشار إلى أن بعض المواقع تناقلت خبرا يفيد باتخاذ السلطات التونسية قرارا يقضى بإغلاق المنفذ البرى بين ليبيا وتونس، الأمر الذى لم تؤكده أى من الجهات الرسمية للبلدين.

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