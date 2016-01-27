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راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين

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راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين

قال وليد عبد الرحمن طبيب الزمالك إن طارق حامد لاعب وسط الفريق سيغيب لمدة أسبوع فقط.

وقال الطبيب لـ FilGoal.com إن الأشعة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي، بعد خروجه مصابا في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبذلك، لن يغيب اللاعب عن مباراتي الفريق أمام الإسماعيلي والأهلي يومي 3 و9 فبراير المقبلين.

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ونفى الطبيب ما تردد عن أن غياب لاعب الوسط سيمتد لشهر.

وأكد أن اللاعب دخل في برنامج لتأهيله عقب مباراة سموحة، أن حالته في تحسن مستمر.

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