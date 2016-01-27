صور| رئيس الوزراء يفتتح الدورة الــ 47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الأربعاء، الدورة الــ 47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقه حلمي النمنم وزير الثقافة، وجلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، والتي تعقد تحت عنوان «الثقافة في المواجهة»، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة ما بين 27 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء باختيار شعار «الثقافة في المواجهة» كعنوان لهذه الدورة من المعرض، مؤكداً أن الثقافة ستظل مصدراً لقوة الشعب المصري، وسلاحه الرادع في مواجهة كل من يحاول أن ينال من ثقافته وهويته، وأضاف أن الثقافة هي من أهم مرتكزات القوة الناعمة لمصر في علاقاتها مع شعوب العالم، حيث ساهمت مصر بمفكريها ومثقفيها في إثراء الفكر الإنساني ونقل المعرفة والآداب والعلوم.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر بلد عريق له تاريخ، وحريصة دوماً على القيام بدورها وأداء رسالتها أمام العالم أجمع، مشيراً إلى أن مصر بخير وقادرة على تجاوز كافة التحديات، بتكاتف الجهود والتعاون البناء بين مختلف المؤسسات، وذلك لتحقيق ما نطمح إليه من النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

والتقى برئيس مجلس الدوما الروسي، داخل جناح روسيا بالمعرض، حيث رحب رئيس مجلس الوزراء بالضيف مثمناً اللفتة الطيبة التي قام بها مشاركته في افتتاح معرض الكتاب.

وشدد رئيس الوزراء على عمق العلاقات بين مصر وروسيا معرباً عن تقديره للمستوى الراهن للعلاقات بين البلدين ومؤكداً ثقته في أنه سيتم دفعها نحو المزيد من التقدم، وأمله في عودة الحركة السياحية إلى التدفق بصورة طبيعية في المستقبل القريب.

وأعرب رئيس مجلس الدوما الروسي عن سعادته باللقاءات التي جمعته أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، مؤكداً أن هذه اللقاءات كانت مثمرة وأكدت له حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز التعاون مع روسيا.

وقدم رئيس مجلس الدوما لرئيس الوزراء هدية عبارة عن مجموعة من الصور عن مصر لفنان روسي قديم كان يعيش في القاهرة لمدة خمس سنوات.

كما قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقد خلالها عدداً من أجنحة المعرض، على رأسها جناح دولة البحرين ضيف شرف المعرض، وجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من الجامعات المصرية، وأجنحة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، وفرنسا، وإيطاليا، والصين وروسيا، وأجنحة وزاراتي الدفاع والداخلية.

وخلال الافتتاح أشار وزير الثقافة، إلى أن ضيف شرف هذه الدورة هي دولة البحرين الشقيقة، كما تم اختيار الكاتب الراحل جمال الغيطاني كشخصية المعرض، ويشارك بالدورة الــ 47 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 34 دولة بزيادة 6 دول عن العام الماضي، منها 13 دولة أجنبية، و21 دولة عربية وإفريقية، ويشارك 850 ناشراً منهم 50 ناشراً أجنبياً، و250 ناشراً عربياً، و550 ناشراً مصرياً.

وأضاف الوزير، أن برنامج المعرض يتضمن ما يزيد على 560 فعالية، ومنها الموائد المستديرة التي تناقش مشكلات الشباب، وبرنامج كاتب وكتاب الذي يناقش أحدث الكتب التي تتضمن القضايا الحديثة والمعاصرة.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك المسرح المكشوف ويتضمن برنامجاً متنوعاً للفرق الموسيقية، ومخيم الفنون، ومشاركة من أكاديمية الفنون، وبرنامج ذاكرة المعرض ويتضمن 4 عروض يومية، والعرض الرئيسي لندوات معرض الكتاب على مدار 30 سنة مثل أمسية نزار قبانى، وسيعرض صباحاً أفلام أطفال، كما تشارك وزارة الدفاع بـ 13 فيلماً وثائقياً.

وأكد وزير الثقافة، أن الجديد أيضاً هذا العام يتضمن مهرجان الرسم على الأسفلت بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية والذي سيتم في أيام الجمعة، كما أن هناك شباباً متطوعاً هذا العام لتطوير تطبيق عم أمين لوضع بيانات الناشرين وقوائم الفعاليات وخريطة المعرض، إلى جانب 300 شاب وفتاة للتنظيم واستقبال جمهور المعرض والضيوف والإجابة على أى استفسارات .