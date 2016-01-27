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صور| محافظ سوهاج يلتقي وفد كوري للبدء في دراسات مشروع تحويل المخلفات الصلبة‎

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صور| محافظ سوهاج يلتقي وفد كوري للبدء في دراسات مشروع تحويل المخلفات الصلبة‎ صور| محافظ سوهاج يلتقي وفد كوري للبدء في دراسات مشروع تحويل المخلفات الصلبة‎

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وفد الاستشاريين الكوريين؛ للبدء في وضع الدراسات لمشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية والممول من خلال صندوق التعاون المصري الكوري بناء على الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعاون الدولي .

وضم الوفد كل من “جان جين رئيس فريق العمل، وشو شانقزن مسئول تنفيذي شركة سينجين ، وكوان ميجونج مدير إداري شركة سينجين ، وكيم تاجين مدير شركة ” KECC “، ومازن شعراوي المنسق المحلي للمشروع وممثل شركة سينجين في ”.

 ويرافق الوفد الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، في زيارات تفقدية للمواقع المقترحة التي تقع بالمناطق الصحراوية بالمحافظة،  بعيدا عن المناطق السكنية لتنفيذ المشروع، حيث سيتم زيارة احد المواقع بقرية الغنيمية بمركز البلينا ، وتفقد مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أولاد عزاز مركز سوهاج ، وتفقد المنطقة الصناعية بالكوثر والمخصص بها مقلب القمامة الخاص بمركز أخميم كما سيتفقد الوفد المقلب الخاص بمركز دار السلام ، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية بطهطا مصنع تدوير المخلفات وزيارة المدفن الصحي ، وتفقد مقلب القمامة بقرية الغريزات بمركز المراغة .

وأوضح عزيز، أن الوفد سوف يقوم بعدة زيارات متكرره للمحافظة خلال الفترة القادمة لإختيار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع والذي سيوفر طاقة كهربائية من خلال عملية تدوير المخلفات الصلبة وهو ضمن المشروعات التي ستقام بمصر من خلال المنحة الكورية .

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