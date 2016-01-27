تخصيص 5 سيارات نقل مبردة لبيع اللحوم والدواجن بالأقصر

أعلن عبدالمنعم السباعي وكيل وزارة التموين بالأقصر، تخصيص 5 سيارات نقل مبرد لبيع اللحوم والدواجن عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في مناطق أبو الجود وشرق السكة الحديد وشارع التلفزيون بمدينة الأقصر، وسيارتين بمدينة أرمنت.

وأكد السباعي، أنه تم توفير 200 كرتونة فراخ مجمدة يتم توزيعها علي وحدات «كون وجبتك»،

وأشار إلى أنه تم تخصيص 75 كرتونة منها لمدينة إسنا و25 لمنطقة الكرنك و25 كرتونة بفرع المصرية للجملة بمدينة القرنة و50 كرتونة آخرى بفروع الشركة المصرية للجملة بمدينة الأقصر.

ونوه أن محافظ الأقصر محمد بدر يتابع باستمرار الخطة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لتوفير السلع واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.