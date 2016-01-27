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وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي في أديس أبابا

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وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي في أديس أبابا وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي في أديس أبابا

سامح شكرى وزير الخارجية،

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الان اميه ناماتيو، وزير خارجية بوروندى على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، وفقا لتصريحات صحفية، نشرته وزارة الخارجية اليوم.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، “أن اللقاء تركز على متابعة الأزمة السياسية فى بوروندى ونتائج زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة لبوجمبورا بمشاركة ، وأعرب الوزير البوروندى عن كامل شكره وتقديره على الدور الذى تقوم به مصر فى بوروندى والبحث عن حلول للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية الحالية مع احترام سيادة بوروندى على أراضيها والبعد عن التدخل السلبى فى شئونها الداخلية”، على حد قوله

وأوضح أبو زيد، “أن الوزير شكرى أشار إلى تكليفه لنائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزا بالتوجه الفورى إلى بوجمبورا لإجراء مشاورات مع المسئولين البورونديين لتجاوز الأزمة فى بوروندى، والاطلاع على حقائق الأوضاع حتى تتمكن مصر من التعبير عن مصالح دولة بوروندى فى إطار مشاورات مجلس الأمن الجارية حاليًا، وهو ما أعرب الوزير البوروندى عن شكره وتقديره له، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة القادمة لضمان اضطلاع مصر دورها الأفريقى فى دعم السلام والاستقرار فى القارة الأفريقية”، على حد قول البيان

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