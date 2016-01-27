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تحرير 928 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 928 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 928 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن بضرورة عودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 928 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 348 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و115 مخالفة إزالة ملصقات و109 مخالفة انتظار خاطئ و3 حجز سيارة و219 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو 30 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و42 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و21 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 18 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 10 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و25 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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مصر 365