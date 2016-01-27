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محافظ المنوفية يأمر بإعادة تخطيط ميدان عاطف السادات للحد من الحوادث

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محافظ المنوفية يأمر بإعادة تخطيط ميدان عاطف السادات للحد من الحوادث محافظ المنوفية يأمر بإعادة تخطيط ميدان عاطف السادات للحد من الحوادث
أجرى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم، شملت ميدان عاطف السادات وشارعي عاطف السادات وصبري أبو علم، ووجه بإعادة تخطيط ميدان عاطف السادات للقضاء علي الكثافة المرورية والحد من الإختناقات وتفاديا لوقوع الحوادث.

وطالب المحافظ إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بالميدان، حرصا علي السيولة المرورية وطالب المحافظ إدارة مرور المنوفية بوضع تصورات للميدان بما يحقق السيولة المرورية ويقضي علي الاختناقات ويحد من وقوع الحوادث بالمنطقة.

وعلي صعيد أخر اطمئن المحافظ علي الإستعدادت القائمة لمواجهة أحوال الطقس السئ وسقوط الأمطار، ووجه المحافظ كافة القيادات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوزيع المعدات والسيارات علي أماكن تجمعات المياة وسرعة التعامل مع المياه المتجمعة، بالإضافة إلي التأكد من جاهزية شبكات صرف مياه الأمطار.

وأكد المحافظ ضرورة تواجد كل مسئول في قطاعه علي أرض الواقع للتعامل مع المشكلات أولا بأول ووضع التصورات والحلول اللازمة.

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مصر 365