سكرتير عام المنوفية يناقش موقف تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية

اجتمع اليوم اللواء محمد الشيخ سكرتيرعام محافظة المنوفية برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات ومديرى الإدارات بالديوان العام، وبحضور رئيس قطاع كهرباء المنوفية ورئيس الجهازالتنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية لمديريات الخدمات، حيث ناقش الحاضرون الموقف التنفيذ للخطط المذكورة حتى 20-1-2016 وأسباب التأخر فى التنفيذ حتى تتعاون الجهات فيما بينها لتذليل المشاكل والمعوقات .

من جانبه، أكد الشيخ على ضرورة الانتهاء من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الاستثمارية لمديريات الخدمات فى مواعيدها المحددة، موضحا أن هذا الاجتماع سيتم عقده بشكل دورى حتى يتم تنفيذ المشروعات على النحو الأمثل وتسليمها فى موعدها المحدد فلا بد أن يتكاتف الجميع على تحقيق الخدمات للمواطنين وأن يحس المواطن المنوفى بالتغيير فى مستوى الخدمات المقدمة من صحة وتعليم ورصف طرق وانشاء الكبارى الموضوعة بالخطة.

كما عقد اليوم اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا لاعداد لائحة موحدة للإعلانات بدائرة المحافظة بحضور رؤساء المراكز والمدن وممثلى ادارة الشئون القانونية ومركز المعلومات بالديوان العام.

أكد السكرتير العام أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإعلانات ومهمتها إصدار كافة القرارات المتعلقة وتنظيم العملية الإعلانية واقتراح ووضع سياسة الإعلان وتقييم الأعمال التى تنفذها شركات الإعلان وفقا للضوابط الخاصة بالعملية الإعلانية داخل المحافظة، حيث ناقش الحاضرون مقترح لائحة تنظيم الإعلانات والتى تضمنت المبادئ العامة التى يلزم مراعاتها عند الموافقة على أى إعلان يتم عرضه على اللجنة العليا للإعلانات .

اشتملت المقترحات كافة القواعد الخاصة بالإعلانات المضيئة وكيفية توزيع قيمة استهلاك الكهرباء السنوى للإعلانات التى تضاء بالإنارة العامة والقيمة الجمالية المحدد لهذه الإعلانات وشروط التنازل عن الترخيص.

كما استعرضت اللجنة المقترحات الخاص باشتراطات الاعلانات المثبتة على الحوائط الصامتة على أجناب العقارات والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة لتراخيص الأحياء أو المراكز والمدن وكذلك المنطقة الصناعية والاستثمارية.

فيما أوضحت اللجنة كافة المقترحات المتعلقة بالاعلانات المثبتة على الواجهات الزجاجية للعقارات والمحلات الشركات الاستثمارية، والاعلانات الرأسية المثبتة على الأعمدة، والإعلانات الدوارة، والفوانيس المثبتة على أعمدة الانارة، والشاشات الالكترونية، والشاشات التى تركب على أعلى أسطح العقارات، والإعلانات المقامة بنظام السوستيت ولاب والسوستيت الدوار، الإعلانات المقامة على محطات النقل العام ووسائل النقل وحول النافورات وعلى كبائن التليفونات.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشيخ على ضرورة الانتهاء من كافة بنود اللائحة فى أسرع وقت ممكن قبل عرضها على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية لاعتمادها.



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