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محافظ سوهاج يناقش تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية مع وفد كورى

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محافظ سوهاج يناقش تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية مع وفد كورى محافظ سوهاج يناقش تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية مع وفد كورى
استقبل ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وفد الاستشاريين الكوريين للبدء في وضع الدراسات لمشروع تحويل المخلفات الصلبة إلي طاقة كهربائية، والممول من خلال صندوق التعاون المصري الكوري بناء علي الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعاون الدولي.

وضم الوفد المهندس جان جين رئيس فريق العمل، والمهندس شو شانقزن مسئول تنفيذي شركة سينجين، والمهندسة كوان ميجونج مدير إداري شركة سينجين، والمهندس كيم تاجين مدير شركة " KECC "، والمهندس مازن شعراوي المنسق المحلي للمشروع وممثل شركة سينجين في .

ورافق الوفد الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، في زيارات تفقدية للمواقع المقترحة التي تقع بالمناطق الصحراوية بالمحافظة بعيدا عن المناطق السكنية لتنفيذ المشروع، حيث سيتم زيارة أحد المواقع بقرية الغنيمية بمركز البلينا، وتفقد مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أولاد عزاز مركز سوهاج.

وتفقد الوفد المنطقة الصناعية بالكوثر، والمخصص بها مقلب القمامة الخاص بمركز أخميم، كما سيتفقد الوفد المقلب الخاص بمركز دار السلام، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية بطهطا مصنع تدوير المخلفات وزيارة المدفن الصحي، وتفقد مقلب القمامة بقرية الغريزات بمركز المراغة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، أن الوفد سوف يقوم بعدة زيارات متكررة للمحافظة خلال الفترة القادمة، لإختيار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع والذي سيوفر طاقة كهربائية من خلال عملية تدوير المخلفات الصلبة وهو ضمن المشروعات التي ستقام بمصر من خلال المنحة الكورية.

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مصر 365

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