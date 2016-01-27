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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يصرف 15 ألف جنيه للمشاركين فى العرض العسكرى

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يصرف 15 ألف جنيه للمشاركين فى العرض العسكرى بالصور.. محافظ جنوب سيناء يصرف 15 ألف جنيه للمشاركين فى العرض العسكرى
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب المشاركين فى العرض العسكرى، الذى أقيم اليوم باستاد طور سيناء بمناسبة احتفالات الشرطة.

وعقب الانتهاء من الاحتفال، قام بتوزيع شهادات التقدير على الفائزين والمتميزين من رجال قوات الأمن المركزى، لجهودهم المبذولة وأدائهم المتميز خلال عملهم وخلال العرض العسكرى.

كما قام اللواء خالد فودة بالتصديق على صرف 15 ألف جنيه للمشاركين فى العرض العسكرى، بعدما جاء العرض بشكل مشرف.

وقال فودة: إن الأداء المشرف جعلنا نطمئن على بلدنا، وأن الروح العالية التى ظهرت على رجال الأمن وقت العرض العسكرى يدل على الاستعداد الجيد، لمواجهة أى صعوبات تقابلهم.

وأشار إلى ما قدمه رجال الأمن المركزى ورجال الحماية المدنية، وأن استعراضهم لمهارتهم القتالية وراءها تدريب مستمر من رؤسائهم، وأن أبناء الأمن مصنع للرجال، وأنهم أبناء وأبطال النجم الساطع فى مصر مهما اختلفت الأدوار.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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