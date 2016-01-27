وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الجزائرى

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وتناول تطورات الأوضاع فى ليبيا وتنسيق المواقف فى اطار الاتحاد الافريقى، والقضايا العربية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقا لبيان صحفي، نشرته وزارة الخارجية اليوم.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن” الوزيرين تناولا خلال المحادثات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، عقب قرار مجلس النواب الليبى فيما يتعلق بدعم اتفاق الصخيرات والتحفظ على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث اتفقت الرؤى حول أهمية توصل الأطراف الليبية لاتفاق سريع حول تشكيل الحكومة وعدم اضاعة المزيد من الوقت فى ظل استمرار تدهور الوضع الأمنى والحاجة الملحة لتعزيز ودعم قدره الحكومة الليبية على الوفاء بمسئولياتها فى مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى كافة ربوع الاراضى الليبية”، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، “أن محادثات شكرى ولعمامرة تناولت ايضاً القضايا العربية على المطروحة على جدول اعمال مجلس الأمن والدور المنوط بمصر بإعتبارها العضو العربى فى المجلس، وتم تناول الافكار المطروحة لدعم القضية الفلسطينية فى اطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال المرحلة القادمة”.