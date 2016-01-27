أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا ترسل لمصر توصيات إضافية لضمان أمن الطيران

Google+ Print
روسيا ترسل لمصر توصيات إضافية لضمان أمن الطيران روسيا ترسل لمصر توصيات إضافية لضمان أمن الطيران

 

هيئة الطيران الروسية

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم  الأربعاء، أن موسكو أبلغت السلطات المصرية بتوصيات تضمنت تدابير إضافية لضمان أمن الطيران، مشيرة إلى أن تنفيذها يتطلب وقتا ومواردا، وذلك بعد تعليق الرحلات السياحية إلى هذه الدولة العربية لدواع أمنية.

وقالت الهيئة في بيانها: “الجانب الروسي صاغ وأرسل إلى سلطات الطيران في توصيات إضافية حول أمن الطيران. حسب معطيات الجانب المصري، فإن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب مواردا ووقتا”.

وتأتي هذه التوصيات بعد أن قام فريق من الخبراء الروس بتقييم فعالية التدابير الأمنية المتخذة في المطارات المصرية، وذلك في إطار المساعي إلى عودة السياح الروس إلى هذا البلد العربي بعدما أعلنت موسكو إيقاف رحلات الطيران من وإلى مصر لدواع أمنية على خلفية حادثة طائرة الركاب في سيناء.

وعلقت روسيا قد قررت في شهر نوفمبرالماضي الرحلات السياحية إلى مصر وذلك بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وطاقمها الـ7.

وأعرب رئيس مجلس النواب الروسي “الدوما” سيرغي ناريشكين، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد من برلمانيين روس، عن ثقته بأن حل مسألة عودة السياح الروس إلى مصر قد يتم بأقرب وقت.

فيما تعمل القاهرة حاليا على تشديد التدابير الأمنية في مطاراتها بهدف إعادة السائح الروسي الذي يعد شريان الحياة لقطاع السياحة المصري، حيث بلغ عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصر بهدف السياحة في عام 2014 بلغ 3.16 ملايين سائح، وهم يشكلون نحو 31% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر، التي تشكل عائدات قطاع السياحة نحو 12% من إجمالي دخلها القومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي