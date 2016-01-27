بالصور والفيديو - السولية في الأهلي

ظهر اليوم الأربعاء لاعب وسط الأهلي الجديد عمرو السولية في النادي قبل المران.

وسينتظم لاعب وسط الإسماعيلي السابق في مران الأهلي استعدادا للمباريات المقبلة.

وانضم السولية للأهلي رسميا يوم الأحد الماضي بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي الشعب الإماراتي.

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