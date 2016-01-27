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ننشر السيرة الذاتية لوزير الخارجية القطرى الجديد

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ننشر السيرة الذاتية لوزير الخارجية القطرى الجديد ننشر السيرة الذاتية لوزير الخارجية القطرى الجديد
ننشر السيرة الذاتية للشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، وزير الخارجية القطرى الجديد.

تاريخ الميلاد: ولد فى الأول من نوفمبر 1980م

المؤهل: حاصل على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر فى العام 2003م.

التدرج الوظيفى /

التحق بمجلس شئون العائلة فى العام 2003م كباحث اقتصادى، وتدرج فى المناصب إلى أن تولى مهام مدير الشئون الاقتصادية فى العام 2005م حتى العام 2009م.

عين مديرا لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الدولة والنهوض بها بوزارة الأعمال والتجارة فى مارس من العام 2009م.

عين مديرا لإدارة شراكة القطاع الحكومى والقطاع الخاص بوزارة الأعمال والتجارة فى نوفمبر من العام 2009.
>عين بمنصب سكرتير الممثل الشخصى للأمير لشؤون المتابعة بالديوان الأميرى فى يونيو من العام 2010م
>شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين من أغسطس2010م.

حصل على درجة وكيل وزارة مساعد فى يناير2011م.

شغل منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مايو 2011.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كتارا للاستثمار من يوليو2011م.
>حصل على درجة وكيل وزارة فى نوفمبر 2012م.

شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى بوزارة الخارجية، وعين فى يناير 2014م، ثم وزيرا للخارجية.

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مصر 365