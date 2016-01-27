إغلاق وإيقاف تشغيل 50 منشأة غذائية من ديسمبر وحتى يناير الجارى بالدقهلية

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إغلاق وإيقاف تشغيل وتحرير محاضر مخالفات لـ50 منشأة غذائية في الفترة من 23 ديسمبر -20 يناير الجاري، شملت غلق وإيقاف تشغيل 32 منشأة بمنطقة الدراسات وكفر البدماص، وغلق 7 منشأة بشارع قناة السويس وشارع عبده معروف وشارع الإمام الليثى وغلق 3 منشأة بمنطقة سندوب، كما تحرير مخالفات لـ8 منشآت بتلك المناطق.

جاء ذلك بناءاً على ما عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بشأن حملات الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية"، حيث تضمنت تقارير الحملات وجود مخالفات "عدم وجود ترخيص- عدم وجود شهادة صحية- قصور في اشتراطات السلامة والصحة المهنية- عدم جاهزية المكان _ وجود أغذية ومشروبات غير صالحة للاستخدام الأدمى"، كما تم إعدام 2394 كجم من الأغذية المختلفة الغير صالحة، وتم اتخاذ عدة إجراءات منها "تحرير محاضر للمدير المسئول- إخطار الجهات المعنية بالغلق وأخرى لتعديل نشاط الرخصة- إيقاف التشغيل لوجود خطورة داهمة" .

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار جهود قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة وما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين.