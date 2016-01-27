بالصور.. توزيع مواد غذائية وكشف مجانى على الأهالى فى قافلة خيرية بالإسكندرية

انطلقت قافلة الخير الثالثة عشرة، اليوم الأربعاء، التى ينظمها نادى العاصمة بالإسكندرية، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، بالتعاون مع مؤسسة الأمل للتنمية، برئاسة الإعلامية أمل صبحى، ومشاركة وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى يمثلها الدكتور مجدى حجازى وكيل الوزارة، فى عزب حى المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

وشملت القافلة على توزيع مواد غذائية وبطاطين على المحتاجين وفقراء المناطق، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى مجاناً وفى جميع التخصصات على أهالى المنطقة، وتوفير العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وتم توزيع 1500 كرتونة تشتمل على مواد غذائية على الأهالى، بالإضافة إلى تحويل المرضى المحتاجين إلى العمليات الجراحية لإجرائها بالمجان.

>



>