محمد بن راشد يحضر ورشة عمل مسار طرق دبي 2030

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ظهر اليوم جانبا من ورشة عمل / مسار هيئة الطرق والمواصلات في دبي نحو عام 2030 / والتي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحسين التنقل في دبي وذلك من خلال عدد من الافكار والمقترحات منها مناقشة أحدث الحلول والتطورات المبتكرة في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم ثم تحديد أهم التحديات التي تواجه دبي في هذا القطاع الحيوي واختيار أفضل الحلول المبتكرة التي تناسب دبي للتعامل مع التحديات بحرفية عالية.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وولي عهده والحضور إلى ملخص عمل الورشة ومحاورها والاهداف المبتغاة من تنظيمها قدمه أمام سموه سعادة المهندس مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي والذي أشار الى أن الغاية من استضافة نخبة من الخبراء العالميين للمشاركة في هذه الورشة الاولى من نوعها هو تعزيز مكانة مدينة دبي في مجال النقل والمواصلات على المستوى العالمي وخلق بيئة تنافسية توفر معايير عالمية لانظمة النقل والمواصلات وإيجاد الحلول المبتكرة لتحسين هذا القطاع في المدينة.

وأوضح المهندس الطاير أن مختبر / مسار الهيئة نحو 2030 / سيضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة تحدد مشاريع البنية التحتية للطرق والمواصلات وأنظمة المواصلات الجديدة والتوجهات المبتكرة للحركة والتنقل.. مضيفا أنه سيتم من خلال هذا المختبر تحديد الحلول التقنية المبتكرة والسياسات والتشريعات والحملات التسويقية والتوعية إلى جانب المشاريع والمبادرات التي يمكن للهيئة تنفيذها في المدى المنظور.

وأفاد مدير عام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أنه تم تزويد الخبراء المشاركين في المختبر بمعلومات تلخص الوضع الراهن والسياسات والخطط المستقبلية التي ستنفذ في المستقبل.. وشمل برنامج عمل الخبراء تنظيم زيارات ميدانية لهم وورش عمل على مدى ستة ايام الى جانب زيارة لمراكز التحكم في الحافلات والمركبات العامة وزيارة مراكز التحكم /المترو/ و/ترام دبي/ وكذلك زيارة مراكز التحكم بالانظمة المرورية.. وفي نهاية الزيارات الميدانية وورش العمل قدم الخبراء خارطة طريق تضمنت تطوير خطة عمل الهيئة للاعوام 2020 وحتى 2030 والتي تشمل اعتماد بعض الحلول الموجودة في الخطة الحالية وتقديم حلول جديدة تتسم بالابداع والابتكار.

ومن أهم توصيات مختبر / مسار الهيئة 2030 / التي اطلع عليها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي تحقيق التكامل بين منظومة النقل الجماعي وتطوير مركز التحكم المروري وإدارة ومعالجة البيانات والربط بين مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين بالحافلات السريعة على المدى القريب وفي القطارات مستقبلا هذا إلى جانب تسهيل حركة المشاة والتكامل بين التخطيط الحضري وتخطيط النقل.

رافق سموه في زيارة المختبر في فندق رويال ميراج في دبي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.