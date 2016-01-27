آسيوي تغرق طفلتها في حوض الاستحمام

تواجه امرأة آسيوية في العقد الثاني من العمر عقوبة السجن المؤبد، بعد أن أنجبت طفلتها في حمام منزلها نتيجة علاقة غير شرعية، ثم رمتها في حوض الحمام وتركتها تغرق حتى الموت، قبل أن تعود إلى متابعة اعمالها المنزلية.

وتطالب النيابة العامة في القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، بعقوبة السجن المؤبد للمتهمة بعد اعترافها بخنق طفلتها بعد إن وضعتها بداخل مياه حوض الاستحمام، حتى توقف تنفسها.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد كانت المتهمة في منزلها مع اثنين من صديقاتها في العمل، عندما أبلغتهم أنه عليها الذهاب إلى الحمام، حيث غابت لفترة طويلة من الزمن، لتعود في نهاية المطاف من الحمام وهي ملطخة بالدماء، ودون إن تفسر لصديقاتها ما حدث ورفضت إي مساعده منهم.

وبعد ساعة من خروجها وجدت إحدى المقيمات مع المتهم جثة الطفلة داخل حوض الاستحمام، لتبلغ الجهات الأمنية والتي انتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فضلا عن أجرائهم فحصا للدماء قادهم إلى المتهمة.

وخلال تحقيقات الشرطة أوضحت المتهمة بأنها وضعت طفلتها عبر تقليدها احد مشاهد الولادة المرفوعة على موقع "اليوتيوب"، مؤكدة بان حادثة وفاة طفلتها كانت نتيجة خطا غير مقصود، ودون تعمد.

وقالت : يوجد على موقع "اليوتيوب" العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر فيها سيدات يقمن بعملية الوضع بداخل حوض الاستحمام، ليس هذا فقط بل قام العديد من أصحاب المواقع و الصفحات بشرح نفس الموضوع.

وأضافت : بعد ولادتي لطفلتي أحسست بحاجة غامرة للنوم نتيجة الإرهاق والغثيان اللذان أصاباني من جراء عملية الوضع، مشيرة إلى إن طفلتها غرقت بعد أن سقطة من أحضانها إثناء نومها بداخل حوض الاستحمام.

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