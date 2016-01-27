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صحة أبوظبي: وفاة شخص بعد إصابته بفيروس "كورونا"

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صحة أبوظبي: وفاة شخص بعد إصابته بفيروس "كورونا" صحة أبوظبي: وفاة شخص بعد إصابته بفيروس "كورونا"

أعلنت هيئة الصحة – أبوظبي اليوم عن وفاة شخص يبلغ من العمر 73 عاما بعد إصابته بفيروس " كورونا " المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية .

وكانت هذه هي الحالة الأولى التي تم تأكيد أصابتها بفيروس " كورونا " من قبل الهيئة بداية يناير الجاري .. أما الحالة الثانية فقد انتقلت العدوى إليها من المصاب الأول دون ظهور أية أعراض عليها وقد شفيت وغادرت المستشفى.

وأكدت الهيئة أنها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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