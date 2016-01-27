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ضبط عاطل بحوزته 30 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

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ضبط عاطل بحوزته 30 لفافة بانجو فى الإسماعيلية ضبط عاطل بحوزته 30 لفافة بانجو فى الإسماعيلية
ألقت مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 30 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان مفادها قيام المتهم "محمد. ع. ا" 30 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصةً نبات البانجو المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته "30" لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى "1.5 كيلو ونصف الكيلوجرام"، ومبلغ مالى قدره 470 جنيها و"2" تليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

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مصر 365