"جنح الدقى" تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء مرعى، اليوم الأربعاء، بعدم قبول دعوى تتهم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم تنفيذ حكم قضائى، مع إلزام المدعى بالمصروفات.

كانت جمعية المدارس البريطانية، قد أقامت دعوى اتهمت فيها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم تنفيذ حكم قضائى بحل مجلس إدارة المدرسة، وهى الدعوى المقيدة برقم 18184 سنة 2015.

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