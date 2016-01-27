أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جنح الدقى" تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى

Google+ Print
"جنح الدقى" تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى "جنح الدقى" تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى
قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء مرعى، اليوم الأربعاء، بعدم قبول دعوى تتهم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم تنفيذ حكم قضائى، مع إلزام المدعى بالمصروفات.

كانت جمعية المدارس البريطانية، قد أقامت دعوى اتهمت فيها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم تنفيذ حكم قضائى بحل مجلس إدارة المدرسة، وهى الدعوى المقيدة برقم 18184 سنة 2015.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365