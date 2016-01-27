بالصور.. مبانى جامعة أسوان الجديدة المقرر افتتاحها غدا

ينشر "اليوم السابع" صورا للمبانى الجديدة داخل جامعة أسوان، والمقرر أن تفتتح غدا الخميس، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال زيارته لجامعة أسوان على مدار يومى الخميس والجمعة.

ويشمل برنامج وزير التعليم العالى بجامعة أسوان، تفقد افتتاحات الجامعة من "الملاعب الرياضية، والصالة المغطاة، ومعامل كلية العلوم، وتطوير مبنى الأقسام العلمية بكلية الهندسة"، ويختتم اليوم الأول بعقد المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية وتطبيقاتها.

وتشمل جولة اليوم التالى لزيارة وزير التعليم العالى، تفقد افتتاحات المستشفى الجامعى، وافتتاح مبنى كلية التربية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، أن زيارة وزير التعليم العالى، تكون بمثابة دفعة قوية لجامعة أسوان، وحافزا لتميز والتقدم من بين جامعات مصر.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى بيان له، بأن إدارة الجامعة تسابق الزمن من أجل استكمال منشآتها بمختلف الكليات بمدينة أسوان الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 100 فدان، وبدأ العمل بها منذ شهر أغسطس عام 2012، وتشمل 9 مبانى بكامل إنشاءاتها والتى تبدأ بها الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد 2016/2017 المقبل،

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن العمل ما زال مستمرا برئاسة ومتابعة الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة، الذى لا يدخر جهدا فى تحقيق حلم جامعة أسوان حتى تكون من أكبر الجامعات على مستوى إفريقيا والوطن العربى.



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