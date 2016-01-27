بد منعها من دخول الكويت ..أنغام: «مسافرة لأحيي حفل ومستعدة لأي إجراء قانوني»

أعلنت الفنانة أنغام استعدادها للسفر إلى الكويت ، 12 فبراير المقبل، لإحياء حفلها المقرر عقده ضمن احتفالات «هلا فبراير »، مؤكدة أنها مستعدة لأي إجراء قانوني.

وكتبت «أنغام»، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «أحب أطمئن كل من سأل، إني وبإذن الله مسافرة إلى الشقيقة الكويت لإحياء الحفل المقرر يوم 12-2-2016، وعلى كامل الاستعداد لأي إجراء قانوني يتم معي فور وصولي، لأني أحترم القانون وأحترم التزامي المهني ولتأكدي من سلامة موقفي، وأحترم شعب الكويت وجمهوري في الكويت الحبيبة، والذي اشتقت للوقوف والغناء أمامه بعد أكثر من 5 سنوات غيابًا عن جمهور أعشق الغناء أمامه، وأتمنى من الله أن يكون حفلًا ممتعًا وناجحًا كالعادة».