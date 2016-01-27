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للنساء.. أهم علامات الحمل على الثدى

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للنساء.. أهم علامات الحمل على الثدى للنساء.. أهم علامات الحمل على الثدى
تظهر على المرأة العديد من العلامات عند حدوث الحمل، منها انقطاع الدورة الشهرية والقىء المتكرر والغثيان، وحدوث أعراض أخرى، منها ظهور بعض العلامات على شكل الثديين.

أعراض الحمل
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>حول ذلك قال الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى "تتعدد أعراض الحمل عند السيدات مثل انقطاع الدورة الشهرية والشعور بالغثيان والقىء بصورة متكررة والتبول بكثرة وظهور بعض العلامات على الثديين".

انتفاخ الثديين أحد علامات الحمل
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>واستكمل استشارى النساء والتوليد "يصاحب حدوث الحمل ظهور بعض العلامات على الثديين كمؤشر لحدوث الحمل خاصة فى الشهور الأولى من الحمل فعلى سبيل المثال تشتكى المرأة الآتى":
>1) وجود ألم بالثديين .
>2)انتفاخ الثديين .
>3) تغير لون الحلمة.
> 4)زيادة مساحة المنطقة الداكنة بالثديين .
>5)أحيانا ظهور الحبيبات البنية على الرقة الداكنة من الثديين.

وتابع د.عمرو حسن قائلا "يجب على الحامل فى هذه الحالة ارتداء حمالة صدر أكبر برقمين عن المعتاد ارتداؤه لتجنب الضغط على الثديين وزيادة شعورها بالألم بالثديين".
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