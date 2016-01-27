للمسنين.. نصائح للحماية من مخاطر الطقس البارد وعلامات "ماتهملهاش"

تقدم العمر من المراحل الطبيعية التى يمر بها الإنسان، لكن التعرض لبعض العوامل البيئية قد يصيب المسنين بالعديد من المشاكل الصحية، خاصة فى فصل الشتاء، وخلال هذا الجو القارس وموجة البرد الشديدة التى تشهدها البلاد، فما هى المخاطر التى يتعرض لها المسنون فى هذا الجو وكيف يمكن وقايتهم؟

كشف الموقع الأمريكى "sageminder" خطورة تعرض كبار السن لبرودة الجو فى فصل الشتاء، وهى من العوامل الأكثر خطورة التى تجعلهم أكثر عرضة لانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل أكبر من الشباب، مشيرًا إلى أن انخفاض درجة حرارة جسم المسن إلى أقل من 35 درجة مئوية، من الممكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة كالنوبات القلبية وتلف الكبد، وبالنسبة لكبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض الصحية كالسكر والتهاب المفاصل ومشاكل فى الدورة الدموية أو الغدة الدرقية، ويكون لديهم صعوبة فى بقاء أجسامهم دافئة ويزداد تعرضهم لانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل أكبر، ويكونون أكثر عرضة لحدوث مشاكل صحية فى حالة عدم الاهتمام بالتدفئة .

كما يقدم التقرير، بعض النصائح اللازمة لتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم عند كبار السن، ومنها :

تجنب انخفاض درجة حرارة الجسم داخل المنزل:

ومن الضرورى تجنب تعرض المسنين لانخفاض درجة حرارة الجسم خارج المنزل:



>وأشار التقرير إلى أن هناك بعض العلامات البسيطة التى تظهر على كبار السن تدل على انخفاض درجة الجسم منها:

أما بالنسبة لأعراض انخفاض درجة حرارة الجسم الشديدة والتى تنذر بالخطر، ويجب معها استشارة الطبيب أو استدعاء الإسعاف فهى:

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>فمن الضرورى وضع جهاز لتنظيم درجة الحرارة حتى لا تقل درجة حرارة المنزل عن 20 درجة مئوية، أو من الممكن وضع منشفه أو بطانية فى فتحات الأبواب والشبابيك لمنع برودة الجو وإغلاق كافة النوافذ بإحكام، كما يجب ارتداء الجوارب والملابس الصوفية واستخدام أغطية إضافية فى الليل للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية فى المنزل .> ويجب على المسنين تجنب الخروج فى الجو شديد البرودة بقدر الإمكان، وإذا خرج المسن فى الجو البارد يجب ارتداء طبقة من الملابس، ولكن يجب توخى الحذر من الملابس الضيقة حتى لا تحدث مشكلة فى الدورة الدموية، ويتم دخول الهواء بين الطبقات لحفظ الدفء فى الجسم، وإذا كنت تخرج فى المطر فيجب ارتداء معطف المطر وقبعة وكوفيه، لأن تعرض الجسم للأمطار يساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل سريع.>1-حدوث تغيرات بالسلوك كبطء فى الكلام>2- شحوب فى الوجه .>3-ظهور انتفاخ بالوجه والعينين .>4-برودة أطراف اليدين والأصابع والقدمين .>1- تباطؤ ضربات القلب.>2- عدم انتظام فى ضربات القلب.>3- التنفس البطىء.>4- عدم القدرة على الجلوس أو الحركة.