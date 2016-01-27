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السجن المشدد 15 عامًا لأربعة متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة الوراق

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السجن المشدد 15 عامًا لأربعة متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة الوراق السجن المشدد 15 عامًا لأربعة متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وتغريمهم – كل على حدة – مبلغا وقدره 5 الاف جنيه، لإدانتهم بارتكب جريمة اقتحام قسم شرطة الوراق، وإلزامهم بدفع قيمة الأضرار التي تسببوا فيها.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم التجمهر، واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة وقوة قسم شرطة الوراق وإدارة نجدة الجيزة، بقيامهم برشق القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وأصابوا بعض الضباط من قوة القسم، وإتلاف الأوراق والمباني العامة وسيارات الشرطة المملوكة للدولة.

 وتضمنت قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة، وإضرام النيران في قسم الشرطة تنفيذا لغرض إرهابي وهو اقتحامه عقب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة والنهضة في أغسطس 2013 وإشاعة الرعب والفوضى بين المواطنين، كما سرقوا الأسلحة النارية والمهمات الأميرية من القسم، واقتحموا مخزن الأحراز وسرقوا أحراز المخدرات، وقاموا بتهريب المحبوسين والمحجوزين على ذمة قضايا وأحرزوا أسلحة وبنادق آلية بدون ترخيص.

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