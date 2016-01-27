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الملك سلمان يستقبل وزير دفاع ماليزيا وقائد القيادة المركزية الأمريكية

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الملك سلمان يستقبل وزير دفاع ماليزيا وقائد القيادة المركزية الأمريكية الملك سلمان يستقبل وزير دفاع ماليزيا وقائد القيادة المركزية الأمريكية

>استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض اليوم كلا من وزير الدفاع الإندونيسى رياميز أرد رياكودو، ووزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين، ونائب وزير الدفاع بسلطنة بروناى الفريق داتو عبدالعزيز محمد تميت، وذكرت وكالة الأنباء أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض مجالات التعاون بين المملكة ودولهم فى المجالات الدفاعية.

كما استقبل خادم الحرمين، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد جيه أوستين. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاءين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
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