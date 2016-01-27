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الحكومة تناقش خطة إصلاح ماسبيرو.. وتوافق على إنشاء شركة راديو النيل

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الحكومة تناقش خطة إصلاح ماسبيرو.. وتوافق على إنشاء شركة راديو النيل الحكومة تناقش خطة إصلاح ماسبيرو.. وتوافق على إنشاء شركة راديو النيل
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن ناقشت متابعة تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسى باتحاد الاذاعة والتليفزيون وهى الخطة التى تم أعدادها مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة إنشاء شركة راديو النيل، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على انشائها، وهى واحدة من الشركات المقترحة لخطة تطوير الإذاعة والتليفزيون ضمن مجموعة من الشركات من بينها تليفزيون النيل وشركة الخدمات.

ولفت إلى ان تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون يأتى لتقوية إعلام الدولة، موضحاً أن مجلس الوزراء يتطلع للانتهاء من قوانين الإعلام ومنها القانون الخاص بتفعيل المادة المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح أنه تم تشكيل لحنة من وزراء التخطيط والاستثمار والمالية لمراجعة الدراسات والخطط المتعلقة بالإصلاح المالى وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر بهدف مراجعة الدراسات ودعم الاصلاح المالى لماسبيرو، مؤكداً أن اتحاد الاذاعة والتليفزيون مازال لديه مزايا تنافسية.

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مصر 365

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