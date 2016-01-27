الرياض تعدم مصريًا مدان بقتل سعودي خنقًا

أعدمت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الأربعاء، الوافد المصري محمود جمعة فهمي مرسي، بضرب عنقه بالسيف بتهمة قتل المواطن السعودي صالح بن دخيل بن سمران العنزي خنقًا في منطقة الرياض وسلب ماله.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “أقدم محمود جمعه فهمى مرسى، مصرى الجنسية، على قتل صالح ابن دخيل بن سمران العنزى، سعودى الجنسية، وذلك باستدراجه للمخيم الذى يعمل به وخنقه حتى فارق الحياة، وسلب منه مبلغاً من المال”.وأشارت إلى أنه بعد توقيف الجانى، وجه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وأصدرت المحكمة العامة حكما عليه “بالقتل قصاصاً”، صدقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بتنفيذه.

وأضافت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانى، اليوم الأربعاء، فى الرياض.