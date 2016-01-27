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مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر مكافحة الفساد.. وتحتل المركز الـ88 عالميًا

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مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر مكافحة الفساد.. وتحتل المركز الـ88 عالميًا مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر مكافحة الفساد.. وتحتل المركز الـ88 عالميًا

تقدمت 6 مراكز في أحدث تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، اليوم الأربعاء، لتحتل المركز الـ 88 عالميًا، والعاشر عربيًا.

وبحسب التقرير، تحسنت مصر بنقطة واحدة، من 37 نقطة عام 2014، إلى 36 نقطة خلال العام الماضي، واحتلت الترتيب العاشر عربيًا، و 88 عالميًا، مقارنة مع 94 عالميًا في العام 2014.

واحتلت قطر المركز الأول عربيا، والإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية، و 23 عالميًا، بحصولها على 70 نقطة، بينما جاءت الأردن ثالثاً بحصولها على 53 نقطة، بترتيب 45 عالميًا، والسعودية رابعًا (52 نقطة) في المركز 48 عالميًا.

واحتلت أربع دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في الترتيب، وهي اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها بوجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات.

وتقرير مؤشر مدركات الفساد، هو تقرير سنوي تنفذه وتصدره منظمة الشفافية الدولية، ويغطي 168 دولة حول العالم، ويستند على آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية وانتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

 

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