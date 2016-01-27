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بالصور.. عرض عسكرى بإستاد طور سيناء للاحتفال بعيد الشرطة

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بالصور.. عرض عسكرى بإستاد طور سيناء للاحتفال بعيد الشرطة بالصور.. عرض عسكرى بإستاد طور سيناء للاحتفال بعيد الشرطة
نظمت مديرية أمن جنوب سيناء احتفالية اليوم الأربعاء باستاد طور سيناء للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وتضمن الحفل عروضا عسكرية وعزفًا للأناشيد الوطنية.

وألقى الطفل مصطفى أبو جبل شعر بعنوان "فداء الوطن"، والطالبة زينب سلميان أبوبريك قصيدة "انتماء الوطن"، وقدمت فرقة الموسيقى العسكرية عرضا عسكريا وعزف للأناشيد الوطنية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء واللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالعروض العسكرية التى قدمت من فرق الأمن من الضباط والمجندين، وقال إن لن تنسى شهداءها الذين استشهدوا من أجلها، مشيرا إلى أن هناك 5 جنود وأفراد من الشرطة استشهدوا فى تفجير مديرية الأمن وكمين شرطة بجنوب سيناء، وتم إقامة نصب تذكارى لهم.

وأضاف فودة أن أقل واجب يقدم للشهيد هو أن نترحم عليهم وأن مصر لا تنسى حق شهدائها وماقدموه من تضحيات لحفظ الأمن، ونحن حريصون فى عيد الشرطة أن نقدم تحية تقدير وعرفان لرجال الشرطة الأوفياء والبواسل باحتفالات عيد الشرطة الخامس، مؤكدًا أنهم أحد جناحى الأمن والأمان للشعب المصرى كما وجه التحية لأرواح شهداء قوات المسلحة، الذين رسموا بدمائهم مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا من خلال حجم التضحيات التى قدموها للحفاظ على السلم العام واستقرار الوطن وخدمة الشعب.

وقال اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء إن على أهالى جنوب سيناء أن يخرجوا مطمئنين ويحتفلوا بأعياد ثورة يناير والشرطة، موضحا أن قوات التأمين فى كل مكان وعلى درجة عالية من الكفاءة وأن هناك حراسات بالتنسيق مع بدو جنوب سيناء فى الوديان الجبلية.

وأضاف مدير أمن جنوب سيناء أننا جميعا على أهبة الاستعداد للتضحية بأنفسنا من أجل تأمين وحماية مصر، مشيرا إلى أن عيد الشرطة عيد لكل أبناء مصر.
>واستعرض رجال الشرطة مجموعة من المهارات القتالية، منها "الاشتباك للدفاع عن النفس وعرض لرجال المفرقعات وتلقيه بلاغا بوجود جسم غريب وكيفية التعامل مع البلاغ وعرض للسلاح الصامت، العرض العام".

وفى ختام الاحتفالية قام المحافظ ومدير الأمن بتكريم الضابط والمجندين المتميزين .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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