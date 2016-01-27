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رئيس مدينة المحلة يسدد مقدم شقة لمعاق لصالح الأوقاف عجز عن تدبير ثمنها

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رئيس مدينة المحلة يسدد مقدم شقة لمعاق لصالح الأوقاف عجز عن تدبير ثمنها رئيس مدينة المحلة يسدد مقدم شقة لمعاق لصالح الأوقاف عجز عن تدبير ثمنها
أنهى اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أزمة المواطن جابر سيد أحمد صالح من مواطنى مدينة المحلة، والذى كان يعانى من صعوبة فى تدبير مقدم شقة سكنية بعمارات الأوقاف مخصصة له بقرار من المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الأسبق، نظرا لظروفه المعيشية الصعبة، ودبر رئيس المدينة المبلغ بمشاركة المجتمع المدنى، وتم سداد المبلغ للأوقاف مقابل حصوله على الشقة،
>واستقبل رئيس المدينة المواطن بمكتبه، وقدم المواطن الشكر على إنهاء المشكلة الخاصة به وسداد مقدم الشقة واستلامه لها من الأوقاف.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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