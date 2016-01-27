مصرع بائع على يد زميله عقب إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ فى سوهاج

استقبل مستشفى ساقلتة المركزى شرق محافظة سوهاج بائع طيور بدائرة مركز ساقلتة، جثة هامدة عقب إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ على يد زميله بائع طيور آخر أثناء عبثه بسلاح نارى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد وفاة بائع طيور بدائرة المركز عقب إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والنقيب هيثم الحجيرى، معاون أول مباحث المركز مقتل "ع.ح.س" 21 سنة بائع طيور يقيم ناحية نزلة الملك دائرة مركز ساحل سليم أسيوط، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وتم نقله لمشرحة المستشفى المركزى.

وتوصلت التحريات أنه أثناء عبث "كرم.م.ظ.ب" 21 سنة بائع طيور يقيم بذات الناحية بسلاح نارى خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت المجنى عليه، ما نتج عنه وفاته، وبسؤال "مايكل.ز.هـ.ع.م" 23 سنة بائع طيور ويقيم بذات الناحية "شاهد واقعة" أيد ما جاء بالفحص.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسى صناعة محلية وبداخله فارغ مقذوف وطلقة حية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 219 إدارى المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.