إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمراغة سوهاج

تسببت مشاجرة على لهو الأطفال بالشارع بناحية قرية باصونة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج فى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط وحدة المباحث.

>وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بوقوع مشاجرة بناحية باصونة، بين طرف أول "أحمد . ا . م . م"، 21 سنة طالب مصاباً بجرح قطعى بالعضد الأيسر وكدمات بالفم والظهر وأثار خلخلة بالأسنان، وطرف ثان "زينب.ك . ع" 37 سنة ربة منزل، و"إسلام . ا . ع"، 13 سنة طالب، و"محمد . ا . ع" 11 سنة طالب مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، تم تحويلهم لمستشفى المراغة المركزى لتلقى العلاج.

وتبين أن الطرفين يقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة لهو الأطفال، بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1225 جنح المركز لسنة 2016 وجارِ العرض على النيابة العامة.