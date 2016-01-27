شركة جاسكو للغازات: 5 ملايين جنيه تكاليف إصلاح خط الغاز المنفجر بدمياط

كشف تقرير اللجنة الفنية التابعة لشركة جاسكو للغازات والمكلفة من قبل محمد عطا وكيل النائب العام بنيابة مركز دمياط، والذى يباشر التحقيق فى واقعة انفجار خط غاز الطريق الدولى والمغذى لشركة موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، أن الانفجار ناتج عن أعمال عنف مما أدى إلى إحداث تلفيات بالخط.

نتج عن هذا الانفجار ثقب 25سم وانبعاج بالداخل وتقوس بالخط وكذلك انهيار الكوبرى المعدنى الحامل للخط وتآكل وانهيار أجزاء من الجزء الخرسانى على مدخل الكوبرى الحامل للخط، وتآكل الحديد المعدنى فى منطقة الحريق وانهيار الكوبرى بالكامل وكذلك استنزاف غاز يقدر بحوالى 350 ألف متر مكعب، ويحتاج الخط لإصلاحه مبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.

من ناحية أخرى، استمع محمد عطا وكيل النيابة اليوم إلى أقوال اللجنة الفنية وسماع أقوال شهود العيان والخفراء النظامين المكلفين بالحراسة فى محيط الواقعة، ومازال تقرير المعمل الجنائى لم يسلم إلى جهات التحقيق حتى الآن.

وكان خط الغاز محل التحقيق قد تعرض للانفجار مساء الأحد الماضى، وسمع دوى انفجار ضخم هز أرجاء محافظة دمياط ونشب عن الانفجار حريق هائل وامتدت السنة النيران إلى مسافات مرتفعة واستقرت عملية السيطرة على الحريق ما يقرب من ساعتين بعد إغلاق المحابس المغزية للخط.