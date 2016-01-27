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محافظ الدقهلية: إغلاق 3347 منشأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية خلال 2015

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محافظ الدقهلية: إغلاق 3347 منشأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية خلال 2015 محافظ الدقهلية: إغلاق 3347 منشأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية خلال 2015
أشاد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بجهود إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية خلال عام 2015، حيث تم المرور على 41983 منشأة وسحب 33445 عينة من المواد الغذائية للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 8808 محضر مخالفة وإعدام 155 طن و74 كجم أغذية مختلفة، وكذا إعدام 13479 لتر مشروبات وعصائر، بالإضافة إلى إغلاق 3347 منشأة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال المرور على المحلات والمطاعم والكافيهات ومصانع الأغذية والمشروبات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة والتراخيص وتوافر الشهادة الصحية لجميع العاملين.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار جهود قطاع الطب الوقائي "مراقبة الأغذية" بمديرية الصحة، وما تقوم به من حملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم حرصاً على صحة وحياة المواطنين.

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مصر 365