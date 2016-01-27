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طارق العوضي يقبل الدفاع عن «أحمد مالك» في واقعة الفيديو المسيئ

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طارق العوضي يقبل الدفاع عن «أحمد مالك» في واقعة الفيديو المسيئ طارق العوضي يقبل الدفاع عن «أحمد مالك» في واقعة الفيديو المسيئ

طارق العوضي

قال طارق العوضي المحامي،  بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون أنه قرر قبول الدفاع  عن الممثل أحمد مالك في البلاغ المقدم ضده هو وزميله شادي حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، بتهمة إهانة الشرطة، على خلفية الفيديو الذي نشر وهما يوزعان بالونات من “واقي ذكري” على المجندين بميدان التحرير خلال احتفالات عيد الشرطة 25 يناير الماضي.

وقال العوضي، أنه لا يرى جريمة جنائية في الواقعة، وأن الجريمة التي يمكن أن تكون “إهانة جهاز الشرطة” وهو ما يتطلب أن تتقدم الشؤون القانونية بالداخلية ببلاغ رسمي ضدهما.

وأكد المحامي أنه لا يتوقع ان تنزلق وزارة الداخلية غلى هذا المنحنى من الخصام مع الشباب، وأنها لن تقاضي مواطن على فعل “طائش” خاصة وانه اعتذر عن الواقعة، معترفًا بخطئه ومؤكدًا انه لم يقصد به الإهانة، وأن الشرطة عليها مسؤوليات جسام تواجهها للحفاظ على أمن الوطن ومحاربة الإرهاب.

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