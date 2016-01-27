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عبد الحفيظ: لن يتوج فريق بالدوري بالحكام

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عبد الحفيظ: لن يتوج فريق بالدوري بالحكام عبد الحفيظ: لن يتوج فريق بالدوري بالحكام

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على ثقته الكاملة في نزاهة الحكام، رغم ارتكابهم عدة أخطاء في مباريات فريقه.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه:"أثق كثيرًا في أن كل حكم يراعي ضميره، ولن يتعمد أحدهم ارتكاب الأخطاء لترجيح كفة فريق ما".

وأضاف "مقتنع للغاية بأنه لن يتوج فريق ببطولة الدوري بمساعدة الحكام، بل أتمنى ألا يخاف أي حكم من ألوان الأندية سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "لا أطلب مجاملة أو تعاطف الحكام بل يأخذ كل فريق حقه، فنحن أقل فريق حصل على ركلات جزاء مرتين فقط في 14 مباراة، واحتسبت ضدنا 3 ركلات".

واختتم سيد عبد الحفيظ: "لا بد أن يتصدى الحكام أيضًا ظاهرة إضاعة الوقت، بإنذار أي لاعب يدعي الإصابة".

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