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العثور على جثة شخص مشنوق بمقابر قرية الزاوية فى أسيوط

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العثور على جثة شخص مشنوق بمقابر قرية الزاوية فى أسيوط العثور على جثة شخص مشنوق بمقابر قرية الزاوية فى أسيوط
عثر أهالى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط على جثة شخص مشنوق بـ"كوفية" ملفوفة حول رقبته وملقى بمدافن قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطار من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يقيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود شخص مشنوق ومربوط بـ"كوفية" ملفوفة حول رقبته.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة لمعاينة الواقعة والتحرى عن صاحب الجثة ومعرفة الأسباب وراء الحادث وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه يبلغ من العمر 65 عاما وأن محتوياته ونقوده بجيبه الشخصى أى أن الواقعة ليست بهدف السرقة، وأن جميع أولاده من الصم والبكم وأن المدافن تبعد عن منزله كيلو متر واحد وجار تحديد مرتكبى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة .

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