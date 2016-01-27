أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إعدام مصرى بالسعودية لإدانته فى جريمة قتل

Google+ Print
إعدام مصرى بالسعودية لإدانته فى جريمة قتل إعدام مصرى بالسعودية لإدانته فى جريمة قتل
أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، عن إعدام مصرى مدان بقتل سعودى خنقا، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 54 حكما فى أقل من شهر.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أقدم محمود جمعه فهمى مرسى، مصرى الجنسية، على قتل صالح ابن دخيل بن سمران العنزى، سعودى الجنسية، وذلك باستدراجه للمخيم الذى يعمل به وخنقه حتى فارق الحياة، وسلب منه مبلغاً من المال".

وأشارت إلى أنه بعد توقيف الجانى، وجه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وأصدرت المحكمة العامة حكما عليه "بالقتل قصاصاً"، صدقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بتنفيذه.

وأضافت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانى، اليوم الأربعاء، فى الرياض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة