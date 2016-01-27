البيئة: استدعاء وحدة التماسيح بأسوان لاصطياد تمساحين بترعة الإسماعيلية بمسطرد

أعلنت وزارة البيئة أنه تم استدعاء وحدة التماسيح بأسوان لتحديد آلية اصطياد تمساحين، تم رصد أحدهما من خلال الأهالى بترعة الإسماعيلية بمسطرد، ويترواح طوله بين 60 - 70 سم، فيما تم رصد الآخر من قبل الوزارة بطول 30 - 40 سم .

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها بالتعاون مع وزارة الرى وشرطة البيئة والمسطحات تشن حملة مكبرة لتحديد عدد التماسيح وحجمها بدقة وتحديد مسارها وذلك لتحديد ا?لية المناسبة لاصطيادها والتى تختلف بحسب حجم التمساح وأماكن تواجده وتحديد المعدات المطلوبة لاصطياده.

وكان فريق الرصد التابع للوزارة قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات المركزية يفيد بظهور تمساح بترعة الاسماعيلية أسفل كوبرى مسطرد.

وجدير بالذكر أن ظهور التمساح قد يكون ناتج عن تواجده فى بيئته الطبيعية بالنهر أو تم إلقاؤه بعد تربيته بطريقة غير شرعية فى أحد الأقفاص.